Tragedia a Villa Borghese: 61enne trovato morto su una panchina

Roma si è svegliata con una tragedia consumata nel cuore verde della città. All’alba, in viale Washington, a pochi passi da piazzale Flaminio, un uomo di 61 anni è stato trovato senza vita, seduto su una panchina. A ucciderlo, un colpo di pistola alla testa. Accanto al corpo, i carabinieri hanno rinvenuto l’arma.

Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di uno scultore residente in centro. Durante la notte avrebbe lasciato la sua abitazione senza destare la compagna, che dormiva nella stanza accanto. Sul tavolo, un biglietto d’addio. Poi la corsa silenziosa verso il parco, scelto forse come ultimo rifugio.

Gli investigatori non escludono l’ipotesi del gesto volontario, spinto da motivi sentimentali. Una decisione estrema, che ha lasciato sgomenti i pochi passanti e i militari della compagnia Roma Centro, accorsi per i rilievi.

Identificata la vittima i carabinieri hanno accertato il gesto volontario comunicando la drammatica notizia ai familiari del 61enne.

