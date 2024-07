Tragedia al deposito Atac di Tor Vergata: operaio muore dopo essere precipitato in una fossa

Un drammatico incidente sul lavoro si è verificato questa mattina – mercoledì 3 luglio – presso il deposito Atac di Tor Vergata. Dove un dipendente, è precipitato rovinosamente all’interno di una fossa adibita alla manutenzione dei bus.

La vittima, un addetto amministrativo che si trovava nell’officina senza autorizzazione, è caduto accidentalmente all’interno di un ponte a fossa alto 1,60 metri e largo circa un metro.

Il violento impatto ha causato al lavoratore un trauma cranico che ne ha determinato la perdita di conoscenza.

Soccorso prontamente dal 118, l’uomo è stato trasportato d’urgenza al vicino Policlinico Tor Vergata, ma purtroppo è deceduto dopo alcune ore.

L’area dell’incidente è stata immediatamente delimitata e messa sotto sequestro.

I Carabinieri della stazione Tor Vergata e della compagnia di Frascati sono intervenuti sul posto per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Le reazioni dei sindacati:

Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti Lazio e Ugl Fna hanno espresso il loro cordoglio per la morte del lavoratore e hanno chiesto di fare chiarezza sull’accaduto. I sindacati hanno anche proclamato uno sciopero immediato come segno di rispetto per la vittima e per denunciare le condizioni di sicurezza precarie in cui lavorano molti dipendenti Atac.

Le richieste:

I sindacati chiedono che venga fatta luce sulla dinamica dell’incidente e che vengano accertate le responsabilità. Vogliono anche sapere se siano state prese tutte le necessarie misure per garantire la sicurezza dei lavoratori. Inoltre, chiedono che vengano investite più risorse nella sicurezza e nella formazione del personale.

“Di lavoro non si può morire”

Questo è lo slogan lanciato dai sindacati per denunciare l’inaccettabile numero di morti sul lavoro. Purtroppo, l’incidente di Tor Vergata è solo l’ultimo di una lunga serie di tragedie che si verificano ogni anno nei luoghi di lavoro italiani.

Su quanto accaduto è intervenuto anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: “Ho appreso con dolore della morte del dipendente Atac in seguito ad un incidente nel deposito di Tor Vergata.

Faccio le condoglianze più sincere alla sua famiglia a nome di tutta la città. È un episodio che ci lascia sgomenti sulle cui dinamiche mi auguro venga fatta luce al più presto”. conclude il sindaco.

Articolo aggiornato alle ore 15:29.

