Tragedia al Parco degli Acquedotti: crolla il solaio di un casale, morte due persone

Una mattinata segnata dal dolore e dal silenzio spezzato all’improvviso. Erano le 8:56 di oggi, venerdì 20 marzo, quando un boato ha attraversato l’area del Parco degli Acquedotti, nella zona di via delle Capannelle. In pochi istanti, il solaio di un casale abbandonato è collassato su sé stesso, trasformando un rifugio di fortuna in una trappola mortale.

Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, la scena che si è presentata ai loro occhi era drammatica: macerie ovunque, polvere e detriti a coprire ciò che restava della struttura. Tra quei resti, i Vigili del Fuoco hanno individuato i corpi senza vita di un uomo e una donna. Un bilancio pesante, mentre proseguono le verifiche per escludere la presenza di altre persone coinvolte.

Immediata e massiccia la risposta dell’emergenza. Le prime squadre del distaccamento Tuscolano II sono intervenute in pochi minuti, seguite dagli specialisti del nucleo USAR, addestrati per operare in scenari di crollo.

Al loro fianco anche le unità cinofile, impegnate a scandagliare ogni centimetro di detriti alla ricerca di eventuali segnali di vita, mentre il Gruppo Operativo Speciale ha lavorato con mezzi meccanici per rimuovere i carichi più pesanti e mettere in sicurezza ciò che resta dell’edificio.

L’intera area è stata isolata, trasformata in un cantiere di emergenza sotto il coordinamento del funzionario di guardia. Sul posto anche la Polizia di Stato e la Scientifica, chiamate a fare luce su una tragedia che, al momento, resta avvolta da molti interrogativi.

Le indagini sono in corso su più fronti: dall’identificazione delle vittime alla verifica delle cause del crollo. Tra le ipotesi, il degrado strutturale del casale — da tempo in stato di abbandono — aggravato forse dalle recenti piogge. Non si esclude, tuttavia, che possano aver inciso anche eventuali interventi improvvisati o condizioni interne già compromesse.

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