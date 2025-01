Tragedia all’Aeroporto di Pratica di Mare: maresciallo di 24 anni si toglie la vita

Un dramma sconvolgente si è consumato questa mattina, 13 gennaio, all’aeroporto militare “M. De Bernardi” di Pratica di Mare, nel Comune di Pomezia.

Poco prima delle 11, un maresciallo della Guardia di Finanza, appena 24 anni, ha deciso di porre fine alla propria vita con un colpo alla testa, utilizzando la pistola d’ordinanza.

Il giovane, originario della Puglia, prestava servizio presso un ufficio amministrativo del Centro Aviazione della Guardia di Finanza.

Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto all’interno di una camera destinata agli alloggi militari. Una scena che ha lasciato sgomenti i colleghi e tutto il personale presente in quel momento nella struttura.

A intervenire sul posto sono stati i carabinieri del comando di Pomezia, che hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire le ultime ore di vita del maresciallo.

Secondo le prime informazioni, il gesto estremo del ragazzo sarebbe legato a motivazioni personali, ma i dettagli restano ancora avvolti nel mistero.

Gli inquirenti stanno ascoltando i colleghi del giovane, esaminando le sue comunicazioni recenti e analizzando eventuali messaggi lasciati.

Tuttavia, sarà l’autopsia – disposta dall’autorità giudiziaria e che si terrà presso il Policlinico di Tor Vergata – a fornire elementi fondamentali per chiarire la dinamica e le cause di questa tragedia.

