Tragedia all’alba: corpo di un anziano rinvenuto in strada alla Montagnola. E’ precipitato dal quinto piano

Questa mattina 18 ottobre, il tranquillo quartiere della Montagnola a Roma si è risvegliato in un clima di sgomento e tristezza. Alle prime luci dell’alba, intorno alle 6:00, una scoperta agghiacciante ha segnato un giorno ordinario con un tragico evento. Un uomo di 71 anni, un cittadino italiano, è stato trovato morto in strada, riverso sull’asfalto nei pressi di piazzale dei Caduti della Montagnola.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe precipitata dal quinto piano di un palazzo situato nella zona. La scena, drammatica e inquietante, è stata notata da una pattuglia del Gruppo Pronto Intervento Traffico (Gpit) della polizia locale, che stava transitando proprio in quel momento.

Gli agenti, vedendo il corpo dell’uomo privo di vita sull’asfalto, hanno subito allertato i soccorsi, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: per l’anziano non c’era più nulla da fare.

La notizia si è diffusa rapidamente tra i residenti, che si sono affacciati dalle finestre, increduli e sconvolti, osservando il cordone di polizia che in breve tempo ha isolato l’area.

Le pattuglie del Gpit hanno prontamente delimitato la scena, consentendo agli agenti della polizia scientifica di intervenire per effettuare i rilievi necessari. Ogni angolo, ogni dettaglio, potrebbe rivelarsi cruciale per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

Le autorità non escludono nessuna ipotesi, anche se al momento le cause del tragico evento restano avvolte nel mistero. Non è ancora chiaro se si tratti di un drammatico incidente, di un gesto estremo o di altre circostanze che potrebbero aver portato alla caduta fatale.

Sarà compito delle indagini, ora in mano alla magistratura, chiarire quanto accaduto. La salma è stata già affidata agli inquirenti per gli accertamenti del caso, mentre la polizia del commissariato Tor Carbone sta proseguendo le verifiche per cercare di fare luce su ogni possibile dettaglio.

Per consentire il lavoro degli investigatori, piazzale dei Caduti della Montagnola è stato temporaneamente chiuso al traffico nel tratto compreso tra via Fonte Buono e via Vedana.

Sul posto sono presenti le pattuglie del VIII Gruppo Tintoretto, impegnate nella gestione della viabilità e nella messa in sicurezza dell’area, per evitare che la tragedia possa generare ulteriori disagi o pericoli.

In un quartiere che raramente si trova al centro della cronaca nera, l’accaduto ha lasciato un segno profondo. Tra gli abitanti della zona si respirano preoccupazione e tristezza, mentre le domande si accumulano senza trovare ancora una risposta.

Chi era l’uomo? Cosa lo ha portato a quella caduta fatale? Le risposte sono affidate ora agli inquirenti, che nelle prossime ore cercheranno di far emergere una verità che appare ancora oscura.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙