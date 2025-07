Tragedia all’alba su via Ostiense: uomo trovato morto vicino alla stazione di Acilia

Un silenzio surreale ha avvolto via Ostiense questa mattina, mercoledì 23 luglio. Erano da poco passate le 6:30 quando alcuni passanti, increduli, hanno notato un corpo riverso a bordo strada, all’altezza della rampa che conduce alla stazione ferroviaria di Acilia.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le volanti della polizia, ma per quell’uomo, purtroppo, non c’era più nulla da fare.

Il cuore si sarebbe fermato all’improvviso, senza preavviso. La vittima è stata identificata in un uomo italiano di 52 anni, il cui corpo non presentava segni evidenti di violenza. Una morte improvvisa, probabilmente per un malore, mentre stava camminando lungo uno dei tratti più trafficati del quadrante sud della Capitale.

A vegliare sul corpo, coperto da un telo bianco in attesa dell’arrivo del magistrato, anche i tecnici della scientifica, giunti per effettuare i rilievi di rito.

Le indagini, coordinate dalla magistratura, dovranno stabilire con certezza le cause del decesso, ma l’ipotesi più probabile è quella di una morte naturale.

