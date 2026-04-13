Tragedia all’Appio-Latino: giovane di 24 anni muore dopo la caduta dal sesto piano di un palazzo

Un pomeriggio trasformato in tragedia nel quartiere Appio-Latino, in largo Magnagrecia al civico 19, un giovane italiano di 24 anni è morto dopo essere precipitato dal sesto piano di uno stabile intorno alle 17.30.

Immediato l’intervento dei soccorsi e dei militari della stazione Carabinieri Roma San Giovanni, ma ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato inutile. La scena che si è presentata agli operatori del 118 non ha lasciato spazio a speranze.

Secondo quanto emerso nelle prime ore, il ragazzo si trovava nell’appartamento del padre, un medico di base di 62 anni che utilizza l’abitazione anche come studio professionale.

L’uomo era in casa al momento dei fatti, ma in un’altra stanza, ignaro di quanto stesse accadendo.

Subito sono scattati i rilievi del Nucleo Investigativo, con l’abitazione posta sotto sequestro per consentire tutti gli accertamenti tecnici.

Gli elementi raccolti finora delineano un quadro preciso: all’interno dell’appartamento non sono stati trovati segni di colluttazione né tracce di disordine, escludendo al momento il coinvolgimento di altre persone.

Tra i tasselli al vaglio degli inquirenti ci sarebbero anche alcuni messaggi lasciati dal giovane, che orienterebbero l’indagine verso l’ipotesi di un gesto volontario.

Una pista che dovrà essere confermata dagli ulteriori accertamenti, mentre prosegue il lavoro degli investigatori per ricostruire con esattezza ogni istante di quanto accaduto.

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