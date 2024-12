Tragedia durante un’esercitazione: addio a Susanna Pavanelli, volto della Protezione Civile

Una vita dedicata agli altri, spezzata all’improvviso durante un’esercitazione antincendio.

Susanna Pavanelli, 51 anni, volontaria della Protezione Civile, è morta nella giornata di ieri, domenica 15 dicembre, dopo un malore improvviso durante una simulazione presso la sede regionale della Pisana.

Una tragedia che ha sconvolto il mondo del volontariato e chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerla.

Il malore durante l’esercitazione:

Quella che doveva essere una giornata di formazione si è trasformata in un incubo. Susanna stava partecipando a una simulazione nei pressi di una vasca, insieme ai vigili del fuoco e ad altri volontari.

All’improvviso si è accasciata, colpita da un malore improvviso. Nonostante la prontezza dei soccorritori, tra cui un pompiere intervenuto immediatamente, e l’uso tempestivo di un defibrillatore, le sue condizioni si sono rivelate critiche.

Trasportata d’urgenza all’ospedale San Camillo, Susanna non ce l’ha fatta.

Un esempio di altruismo e dedizione:

Originaria di Novara ma residente a Roma, Susanna aveva fatto del volontariato una vera e propria missione di vita.

Al fianco del compagno Simone Siciliano, responsabile dei volontari della Protezione Civile di Roma XV, si occupava di interventi con squadre cinofile, un’attività che coniugava il suo amore per gli animali e il suo desiderio di aiutare chi si trovava in difficoltà.

La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella comunità della Protezione Civile e nelle tante associazioni con cui collaborava.

Simone Siciliano, devastato dal dolore, ha ricordato Susanna come una donna dal cuore immenso, che aveva scelto di mettere il suo tempo e le sue energie al servizio degli altri.

Un dolore condiviso da tutti:

La morte di Susanna ha scosso profondamente colleghi, amici e familiari, ma anche la comunità più ampia del volontariato.

Messaggi di cordoglio sono arrivati da numerose associazioni e istituzioni. “Susanna era un punto di riferimento, una persona che non si tirava mai indietro di fronte a una richiesta di aiuto”, si legge in una delle tante testimonianze di affetto.

Una vita che lascia un’eredità preziosa:

La tragedia di Susanna Pavanelli è un doloroso promemoria dell’importanza del lavoro svolto quotidianamente dai volontari, spesso dietro le quinte, per la sicurezza e il benessere della collettività.

La sua dedizione, il suo amore per il prossimo e il suo instancabile impegno rimarranno un esempio per tutti coloro che l’hanno conosciuta e per chi proseguirà il suo lavoro.

