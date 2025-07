Tragedia in aeroporto a Fiumicino: operaio 64enne precipita dal tetto e muore, mentre riparava i condizionatori

Un volo fatale, un momento di distrazione o forse una catena di errori. Questa mattina, un operaio di 64 anni ha perso la vita all’interno dell’aeroporto di Fiumicino, precipitando dal tetto delle officine motori, ex-Alitalia, dove stava effettuando la manutenzione ai condizionatori.

Secondo le prime ricostruzioni, l’operaio era dipendente di una ditta appaltatrice che opera per il gestore aeroportuale e per altre aziende collegate. Il tragico episodio è avvenuto vicino al varco numero 5, in una zona storicamente cruciale per la manutenzione dei velivoli. Nonostante l’intervento immediato dell’elisoccorso e dei soccorsi medici, per il 64enne non c’è stato nulla da fare.

La notizia ha subito scatenato la reazione dei sindacati, con la Cub Trasporti che punta il dito contro i ritmi frenetici, la precarietà e la frammentazione del lavoro nell’intero comparto aereo e aeroportuale.

«Una situazione fuori controllo, con una filiera di appalti e subappalti che mette a rischio la vita dei lavoratori», denuncia la Cub, che parla di «organici ridotti all’osso e lavoratori precari costretti a turni massacranti, anche in condizioni ambientali estreme come le altissime temperature di questi giorni».

Il sindacato sottolinea inoltre la necessità urgente di rivedere l’età pensionabile per lavori così gravosi, evidenziando come certe mansioni non possano essere svolte dopo una certa età senza mettere a rischio la sicurezza.

La tragedia ha già portato alla convocazione di uno sciopero nazionale nel settore aereo-aeroportuale per sabato 26 luglio, dalle 13 alle 17, con la richiesta di un tavolo urgente in prefettura a Roma, a cui partecipino i ministeri del Lavoro e dei Trasporti, per affrontare la situazione che rischia di degenerare in altre tragedie.

Anche la CGIL di Roma e del Lazio ha espresso profondo cordoglio e indignazione, richiamando l’attenzione sulla catena degli appalti e subappalti come terreno in cui «si muore ancora sul lavoro».

Nel solo Lazio, nei primi cinque mesi del 2025, sono stati denunciati quasi 18 mila infortuni, con un incremento rispetto all’anno precedente, e ben 29 incidenti mortali accertati.

