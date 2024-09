Tragedia in autostrada: uomo muore dopo malore al casello di Valmontone

Il tragico episodio si è consumato su l’autostrada A1 nella serata di ieri, quando un automobilista di 45 anni è deceduto a causa di un malore improvviso mentre transitava all’altezza del casello di Valmontone, nella provincia meridionale della Capitale.

L’uomo, al volante di una Nissan Juke nera, ha accusato un malore intorno alle 19.00, provocando un arresto improvviso del veicolo al centro della carreggiata.

Nonostante i tempestivi interventi degli operatori del 118, non è stato possibile salvare l’automobilista, che è deceduto poco dopo il loro arrivo.

Gli agenti della polizia stradale di Roma Sud sono intervenuti per gestire il traffico, creando lunghe code sulla A1 in direzione Roma-Napoli, mentre i carabinieri hanno collaborato per la gestione della scena.

L’auto è stata rimossa e il corpo dell’uomo è stato trasferito alla camera mortuaria dell’ospedale di Colleferro. Successivamente, la salma è stata restituita alla famiglia per i funerali.

