Tragedia in viale Marconi: uomo travolto e ucciso da un’auto alla fermata del bus

Una drammatica tragedia ha scosso questa mattina Giovedì 13 Luglio la Capitale. Un uomo ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto mentre si trovava alla fermata dell’autobus in viale Guglielmo Marconi, nel XI Municipio.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 6:00 all’altezza del civico 250, tra via Gerolamo Cardano e via Federico Enriques, in direzione fuori Roma.

La vittima, un 66enne romano, è stata travolta da una Fiat 500 a noleggio per cause ancora da accertare. L’impatto è stato violento e non ha lasciato scampo all’uomo.

I soccorritori, prontamente intervenuti sul posto, non hanno potuto che constatarne il decesso.

Alla guida dell’auto si trovava un 26enne turco, che è stato portato all’ospedale San Camillo per gli accertamenti di rito su alcol e droga.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti del XI gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno effettuato i rilievi scientifici per ricostruire la dinamica del tragico sinistro.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙