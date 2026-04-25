Tragedia nella notte a Fiumicino: pedone travolto e ucciso in viale Coccia di Morto

La notte si è spezzata all’improvviso lungo viale Coccia di Morto, trasformando una strada del litorale in uno scenario di tragedia.

Erano da poco passate le 00:30 quando un uomo, di cui non sono state ancora rese note le generalità, è stato travolto da un’auto mentre si trovava a piedi sulla carreggiata, nei pressi di un supermercato.

L’impatto è stato violentissimo. Il corpo del pedone è stato sbalzato sull’asfalto senza lasciargli scampo. I sanitari del 118, intervenuti in pochi minuti, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso sul posto.

A bordo dell’auto coinvolta viaggiavano tre persone, tutte rimaste ferite in modo serio. I soccorritori le hanno trasportate d’urgenza all’ospedale Grassi di Ostia in codice rosso. Le loro condizioni restano al momento riservate.

Subito dopo l’incidente, l’intera area è stata isolata per consentire i rilievi necessari a ricostruire con precisione la dinamica. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, impegnate negli accertamenti, mentre i Carabinieri hanno gestito la viabilità in un tratto particolarmente trafficato anche nelle ore notturne.

Il tratto di viale Coccia di Morto interessato dall’investimento è rimasto chiuso in entrambe le direzioni per diverse ore, provocando disagi alla circolazione fino alle prime luci dell’alba, quando la strada è stata riaperta.

Restano ora da chiarire le cause dell’incidente: se si sia trattato di una tragica fatalità o se vi siano responsabilità precise. Un’indagine che dovrà fare luce su una notte che ha lasciato dietro di sé una vittima e tre persone ferite, segnando profondamente il litorale romano.

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