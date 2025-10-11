Tragedia nella notte a Serpentara: donna trovata morta in strada

È stata trovata senza vita sul marciapiede, nel silenzio della notte, una donna di 55 anni.

La scoperta è avvenuta poco dopo le 2 di venerdì 10 ottobre, in via Gennaro Pasquariello, nel quartiere Serpentara, alla periferia nord di Roma.

A lanciare l’allarme sono stati gli operatori del 118, intervenuti dopo una segnalazione. All’arrivo dei soccorsi, però, per la donna non c’era più nulla da fare. I sanitari non hanno potuto che constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno immediatamente avviato i rilievi e gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

Al momento non si esclude alcuna ipotesi: si indaga per capire se la morte sia avvenuta per cause naturali o se ci siano altri elementi dietro la tragedia.

La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha disposto gli approfondimenti del caso per chiarire le circostanze del decesso.

