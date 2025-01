Tragedia sfiorata a Roma: 52enne tenta di uccidere il padre, fermato dai Carabinieri

Una tragedia familiare è stata sventata nei giorni scorsi nel quartiere Flaminio, a Roma, dove un uomo di 52 anni ha aggredito con violenza il padre di 85 anni, rischiando di porre fine alla sua vita.

La situazione si è risolta grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri, che, allertati da una vicina di casa preoccupata per delle urla provenienti dall’abitazione, sono arrivati in tempo per evitare il peggio.

Il padre, già malato e fragilissimo, è stato trovato dai militari in una scena drammatica: ferito gravemente e tumefatto, l’85enne è stato soccorso immediatamente dai sanitari del 118, che lo hanno trasportato in codice rosso al Policlinico Agostino Gemelli, dove è tuttora ricoverato in gravi condizioni.

Le ferite sono state così gravi che il medico di turno non ha nascosto la preoccupazione per la vita dell’uomo.

Gli accertamenti rapidi condotti dai Carabinieri hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’aggressione.

Il figlio, già noto alle forze dell’ordine, si sarebbe scagliato contro il padre dopo l’ennesima richiesta di denaro, un atteggiamento di vessazione che ha segnato una lunga e tragica escalation.

L’aggressione sarebbe avvenuta durante uno dei soliti episodi di conflitto familiare, quando l’anziano ha rifiutato ancora una volta di accontentare le richieste del figlio, scatenando la furia di quest’ultimo.

Oltre al fermo per tentato omicidio aggravato, il figlio è stato trovato in possesso di piccole dosi di hashish per uso personale.

Ma non è solo l’aspetto criminale a far riflettere: la vicenda solleva interrogativi su una realtà familiare che si fa sempre più tragica, con il crescente numero di casi di violenza tra le mura domestiche.

In seguito al fermo, il 52enne è stato condotto in carcere, dove la sua permanenza è stata convalidata dal Tribunale di Roma.

