Tragedia sfiorata all’Eur, crolla un albero sulla Colombo: Un ferito

Paura su via Cristoforo Colombo a l’Eur. Un pino, è precipitato nella tarda mattinata di oggi Martedì 19 Marzo 204. La pianta avrebbe centrato due auto in marcia, tra cui un taxi. Il bilancio, che sarebbe potuto essere drammatico, racconta di un ferito lieve portato in ospedale.

Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto gli agenti del IX gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale per la gestione del traffico, i medici del 118, il personale del comune di Roma e i carabinieri di supporto. Stando a quanto si appreso, determinanti sarebbero stati i riflessi degli automobilisti che hanno rallentato in tempo. Il grosso pino sarà tagliato e portato via, poi la strada sarà riaperta.

Non è la prima volta che sulla Colombo si verificano episodi simili. Lo scorso 10 Novembre un altro pino era crollato sulla complanare, all’altezza con viale Erodoto, senza colpire fortunatamente alcuna auto.

La tragedia era stata sfiorata anche un anno prima, il 16 Dicembre 2022 quando un albero di grosso fusto era caduto sopra una macchina in transito all’altezza dell’incrocio con via Laurentina. I rami avevano occupato la strada e la complanare in direzione centro. Anche in quel caso i passeggeri erano stati soccorsi dai vigili del fuoco.

