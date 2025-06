Tragedia sui binari a Lavinio: 17enne travolta da un treno, è in gravi condizioni

Un pomeriggio qualunque si è trasformato in un incubo. Giovedì 12 giugno, alle 16:40 circa, il tempo si è fermato sui binari della stazione ferroviaria di Lavinio, lungo la linea Roma-Nettuno. Una ragazza di appena 17 anni è stata travolta da un treno in transito. Le sue condizioni sono gravissime.

Urla, panico, disperazione. I testimoni raccontano di una scena straziante: un capannello di persone si è subito formato attorno al corpo della giovane, finita sotto al convoglio.

I soccorsi sono scattati in pochi minuti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Anzio, i carabinieri e un’eliambulanza che ha trasportato la ragazza in codice rosso in ospedale a Roma.

L’ipotesi: le cuffiette e l’attraversamento sui binari

Secondo le prime ricostruzioni, la 17enne potrebbe aver tentato di attraversare i binari proprio mentre stava sopraggiungendo il treno. Indossava le cuffiette, e questo dettaglio – apparentemente banale – potrebbe essere stato fatale. Non avrebbe sentito il rumore del convoglio in arrivo.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, ascoltando testimoni e acquisendo eventuali immagini dalle telecamere della zona.

