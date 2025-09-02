Tragedia sulla metro B: persona travolta e uccisa da un treno alla stazione San Paolo. Ipotesi suicidio

Dramma questo pomeriggio intorno alle 15:30 a Roma, lungo la linea B della metropolitana. Una persona è morta dopo essere stata investita da un convoglio alla stazione San Paolo. La vittima non è stata ancora identificata.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe finita sui binari proprio mentre sopraggiungeva il treno. Ancora da chiarire le cause: non è escluso che possa essersi trattato di un gesto volontario, ma al momento resta aperta anche l’ipotesi dell’incidente.

Sul posto presenti la polizia e i vigili del fuoco. I pompieri sono intervenuti con due squadre, la 7/A di Ostiense e la 11/A Eur con al seguito il carro sollevamenti, il funzionario di guardia e il capo turno provinciale. Presente anche il personale del 118.

Il servizio sulla linea è stato momentaneamente modificato. La circolazione al momento, come riportato da Atac, è regolare tra Monti Tiburtini e Rebibbia, in entrambe le direzioni.

Non è invece attiva nelle tratte Monti Tiburtini-Laurentina, in entrambe le direzioni e Bologna Ionio, anche qui in entrambe le direzioni. In questo caso, sono stati attivati i bus sostitutivi. Il servizio è poi tornato regolare alle 18.20.

Articolo in aggiornamento…

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.