Tragedia sulla via Ardeatina, investe pedone con lo scooter dopo malore. Morto un uomo

Una vera e propria tragedia, per un uomo 59enne che è morto mentre si trovava in sella al suo scooter, la causa un malore. Perso il controllo del motorino ha investito un pedone, che è stato trasportato in ospedale. L’incidente stradale stamane Lunedì 19 Febbraio 2024 sulla via Ardeatina.

Sono state le pattuglie del IX gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale a intervenire intorno alle 7:40 all’altezza del civico 982 della via Ardeatina. Sul posto hanno accertato che lo scooterista ha perso il controllo del Suzuki Burgman dopo aver accusato un malore. Poi ha travolto un pedone, un cittadino tunisino di 54 anni.

Affidato alle cure del personale del 118 quest’ultimo è stato trasportato in codice rosso dall’ambulanza all’ospedale Sant’Eugenio.

Inutili i soccorsi per il 59enne, morto prima di poter essere trasportato in ospedale. Una morte per cause naturali, secondo i primi accertamenti del medico legale intervenuto sull’Ardeatina.

Messa la salma del 59enne a disposizione della magistratura, al fine di svolgere i rilievi scientifici sono state attuate delle deviazioni sul posto. Disagi alla normale circolazione con traffico intenso fra l’Ardetina all’altezza di via Ubaldo Montelatici, in entrambi i sensi di marcia.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati