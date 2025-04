Tragliatella volta pagina: al via il cantiere per la nuova rete fognaria

È iniziato a gennaio e terminerà in autunno l’intervento, realizzato da Acea Ato2 per conto di Roma Capitale, che prevede la bonifica e il completamento della rete fognaria esistente della zona di Tragliatella, nel Municipio XIV, con esito al nuovo depuratore.

Un investimento complessivo di 6,3 milioni di euro per realizzare una rete fognaria moderna ed efficiente.

L’area di Tragliatella è caratterizzata da un’edilizia risalente al secondo dopoguerra; negli anni 80 gli abitanti si sono costituiti in una Acru (Associazione Consortile di Recupero Urbano) e a partire dal 2012 hanno dato avvio agli interventi di urbanizzazione primaria che erano assenti.

A causa delle mutate normative i lavori sono stati bloccati e nel 2019 l’amministrazione capitolina ha individuato in Acea Ato2 il soggetto esecutore dell’opera che nel 2023, con un importo di 2,1 milioni di euro del Campidoglio, ha realizzato il depuratore. Roma Capitale si è fatta carico di effettuare il completamento della rete, finanziando l’opera con 1,2 mln di euro.

Il cantiere in questa fase vede la bonifica della rete già avviata dalla Acru, ma mai entrata in funzione, e il completamento della stessa per un totale di 1,3 chilometri.

I lavori, attualmente al 41% di avanzamento, interessano: Via Arborio: completata la posa di 145 metri di condotta; Via Novalesa: in corso la posa della condotta (260 metri su un totale previsto di 345 metri); Via Pettenasco: prevista la posa di 455 metri di condotta.

L’intervento prevede anche sviluppi futuri. Infatti, l’Amministrazione capitolina ha già stanziato ulteriori 3 milioni di euro per la posa di circa 2.350 metri di condotte in Via Venaria, Via Biandrate, Via Ciaglione, Via Zubiena, Via Piossasco, Via Alpette, Via Andezeno.

