Training days, il 27 aprile al Parco della Caffarella

Domenica 27 aprile, al Parco della Caffarella, appuntamento all’insegna dello sport, della cultura e del benessere all’aria aperta con gli allenamenti della Rome Half Marathon.

Prendono infatti il via gli eventi collegati alla 2° Edizione della Rome Half Marathon, organizzata da RomaOstia e Rcs Sports & Events.

L’attività di allenamento dedicata agli atleti sarà accompagnata da un programma dedicato a chi non svolge attività di natura agonistica, per favorire la partecipazione di tutti.

Grazie alla collaborazione con l’Associazione Humus e nell’ambito del progetto LongevityRun, domenica 27 aprile oltre a correre o camminare su un circuito a scelta di 5km (1 giro) oppure 10km (2 giri), a partire dalle ore 10 il Parco della Caffarella ospita le seguenti attività:

– Visita guidata in bicicletta con appuntamento alla Casa del Parco (durata circa 1h30) con possibilità di noleggio bici adulti e bambini

– Visita guidata a piedi con appuntamento alla Casa del Parco (durata circa 2h30)

– Lezione di Atletica per Bambini

Sarà presente anche lo staff medico del Policlinico A. Gemelli con i consueti checkup gratuiti.

Ritrovo alle 9, partenza alle 10 – ingressi Largo Tacchi Venturi. La partecipazione agli allenamenti della mezza maratona è gratuita previa iscrizione. Per maggiori dettagli, visita il sito ufficiale della Wizz Air Roma Half Marathon

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.