A Roma la rivoluzione digitale passa dalle persone. Non dalle macchine, né dagli algoritmi, ma da chi ogni giorno prova a capire come restare protagonista di un cambiamento che corre più veloce di noi.

È questo lo spirito con cui torna il Digitla Meet di Roma nel 2025, tappa laziale del più grande festival italiano sull’alfabetizzazione digitale promosso da Fondazione Comunica.

Il titolo di quest’anno – “Tras-FORMARE il digitale. Formare il capitale umano alla rivoluzione digitale” – dice già molto: non basta aggiornare le tecnologie, serve formare le persone.

L’appuntamento è per venerdì 24 ottobre, dalle 17.00 alle 18.30, presso la Casa delle Tecnologie Emergenti (all’interno della Stazione Tiburtina), cuore pulsante dell’innovazione capitolina.

Giunto alla sua ottava edizione romana, DIGITAL MEET è organizzato da CFC e Associazione Controcorrente, con il patrocinio di AssoretiPMI, PA Social, Nord Est Digitale e Digital Academy Network, nel Lazio, è diventato un laboratorio aperto dove professionisti, studenti, imprenditori e curiosi del futuro si incontrano per riflettere insieme sul significato di “digitale”. Non più solo uno strumento, ma un linguaggio nuovo, una grammatica sociale che tutti dobbiamo imparare a parlare.

Quest’anno la riflessione ruota intorno alla formazione: come si apprendono davvero le competenze digitali? Come si può insegnare a usarle in modo critico, inclusivo e creativo?

Una domanda che ne nasconde un’altra, ancora più urgente: quali opportunità e quali rischi comporta oggi la digitalizzazione del sapere, del lavoro e delle relazioni umane?

Il festival romano rilancia anche il tema del gender gap nelle carriere *STEM e tecnologiche. Lo scorso anno, dal palco di Digital Meet, è stato presentato il “Manifesto italiano per l’uguaglianza delle ragazze e delle donne nella tecnologia”, un impegno concreto per sostenere l’accesso e la leadership femminile nel mondo tech, a un anno di distanza, Maria Pina Di Cataldo, Ambassador del Manifesto, torna per raccontare i piccoli e grandi passi compiuti verso una tecnologia più equa e rappresentativa.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria al link:

https://www.eventbrite.it/e/digital-meet-roma-tickets-1708554665999?aff=oddtdtcreator

Il programma

La giornata sarà aperta da Monica Lucarelli, Assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità di Roma Capitale, e proseguirà con una tavola rotonda aperta al pubblico, moderata da Cristina Colaninno e Carlo Turchetti. Accademici, manager, comunicatori e formatori si alterneranno per condividere esperienze e visioni sul futuro dell’educazione digitale.

Tra gli ospiti: Francesco Di Costanzo (PA Social), Michela Mari e Sara Poggesi (Università di Roma Tor Vergata), Claudia Belella (Fondazione Mondo Digitale), Monica Franco (AssoretiPMI), Raimondo Lapillo (Solion.education), Andrea Rosetti e Claudio Senigagliesi (AEFOR Lazio), Andrea Lucchesi (Giovani di Confcommercio) e Virginia Vandini (Il Valore del Femminile).

Un mosaico di voci che raccontano come la formazione digitale possa diventare un ponte: tra generazioni, tra scuola e impresa, tra innovazione e umanità.

Perché imparare il digitale significa, prima di tutto, imparare a essere cittadini del presente, consapevoli delle potenzialità e dei limiti di ciò che la tecnologia ci offre.

A sostenere l’iniziativa, anche quest’anno Radio Samarcanda e Samarcanda Plus, che accompagna ospiti e relatori grazie alla partnership il codice sconto Digitalmeet25, attivo fino al 31 ottobre.

Con la collaborazione di Rome Future Week e She Tech, DIGITAL MEET ROMA conferma la sua vocazione: un evento che unisce formazione, innovazione e inclusione, mettendo al centro la tras-formazione — quella che comincia dalle persone, per cambiare il modo in cui guardiamo al futuro.

* STEM (acronimo di Science, Technology, Engineering, Mathematics) sono settori professionali che richiedono competenze in materie scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.