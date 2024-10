Trasporto illegale di rifiuti: 4 persone denunciate dalla Polizia Locale in pochi giorni

Nella giornata di ieri, 29 ottobre, una pattuglia del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) ha messo a segno un’importante operazione in via Ardeatina, nei pressi di Tor Pagnotta, fermando un furgone carico di calcinacci.

Alla guida del mezzo, un uomo di 39 anni di nazionalità nigeriana, è emerso che stava manovrando con una patente falsa e non disponeva delle autorizzazioni necessarie per il trasporto di rifiuti speciali.

Al termine degli accertamenti, il conducente è stato denunciato per uso di documenti falsi, mentre a lui e alla ditta proprietaria del camion sono state elevate sanzioni per oltre 8.000 euro. In aggiunta, il furgone è stato sottoposto a fermo amministrativo e sospeso dalla circolazione.

Questo intervento si inserisce in un’operazione più ampia della Polizia Locale di Roma Capitale, mirata a combattere gli illeciti ambientali e garantire la tutela del nostro patrimonio naturale.

Negli ultimi giorni, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli sul territorio, intercettando autocarri sospetti coinvolti nel trasporto illegale di rifiuti, molti dei quali classificati come speciali e potenzialmente pericolosi.

In un’altra operazione condotta nei pressi delle Terme di Caracalla, gli agenti del GPIT hanno individuato un autocarro Mercedes carico di ben 2 metri cubi di calcinaccio, privo di qualsiasi autorizzazione per il trasporto.

Anche in questo caso, è scattata la denuncia per trasporto abusivo di rifiuti nei confronti del conducente, un uomo italiano di 54 anni.

Le attività di monitoraggio hanno portato a ulteriori risultati in zone come San Giovanni e via Appia Nuova, dove i conducenti di due furgoni sono stati denunciati per aver trasportato ingenti quantitativi di materiali edili e scarti di cantiere in violazione delle normative ambientali.

Queste operazioni dimostrano la determinazione della Polizia Locale di Roma nel contrastare la malagestione dei rifiuti e proteggere l’ambiente.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙