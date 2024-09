Trastevere: 85enne brutalmente aggredito e derubato di un Rolex da 15mila euro

Un tranquillo mercoledì pomeriggio a Trastevere si è trasformato in un incubo per un uomo di 85 anni, vittima di una violenta aggressione all’interno dell’androne del suo palazzo.

Colto di sorpresa mentre rientrava a casa, l’anziano è stato brutalmente assalito alle spalle da un rapinatore che, con estrema freddezza, gli ha strappato dal polso un prezioso Rolex Submariner del valore di 15mila euro.

L’episodio, avvenuto in via San Francesco a Ripa, ha lasciato il quartiere sconvolto e in stato di allerta.

Il malvivente ha attaccato l’85enne con una rapidità fulminea, gettandolo in terra dopo averlo colpito ripetutamente, per poi fuggire con il bottino senza lasciare traccia.

Il povero anziano, stordito e dolorante, è stato lasciato inerme sul pavimento.

A prestargli i primi soccorsi sono stati alcuni passanti che, sentendo i lamenti provenire dall’interno del palazzo, sono accorsi per aiutarlo e hanno immediatamente chiamato il 118.

L’anziano, visibilmente sotto shock e con diverse contusioni, è stato trasportato d’emergenza al Policlinico universitario Agostino Gemelli, dove i medici gli hanno riscontrato lesioni guaribili in dieci

Nel frattempo, le forze dell’ordine si sono mobilitate rapidamente. Gli agenti del commissariato Trastevere, giunti sul luogo dell’aggressione, hanno raccolto le testimonianze di alcuni presenti che hanno assistito alla fuga del rapinatore.

Grazie alla descrizione fornita, i poliziotti hanno subito identificato il presunto responsabile: un uomo italiano di 60 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati simili.

La caccia al rapinatore ha avuto un esito positivo: il Rolex sottratto è stato prontamente recuperato e restituito all’anziano, che ha potuto così riavere indietro il prezioso orologio, simbolo di una vita di sacrificio.

Dopo aver sporto denuncia, l’uomo, ancora provato dall’accaduto, ha ringraziato gli agenti ei soccorritori per la rapidità e l’efficacia dell’intervento.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙