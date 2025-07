Trastevere, aggredito con lo spray e derubato della collanina: 21enne arrestato a piazza Trilussa

Una tranquilla serata d’estate a Trastevere si è trasformata in una scena da film. Un ragazzo romano è stato improvvisamente accerchiato in via della Pelliccia, nel cuore della movida.

Due giovani si sono avvicinati con fare sospetto. In un attimo, uno di loro – un 21enne di origini egiziane, senza fissa dimora e con precedenti – ha estratto una bomboletta di spray urticante e lo ha spruzzato in faccia alla vittima, per poi strappargli dal collo una collanina d’oro.

Ma il colpo non è andato come previsto.

Il giovane romano, accecato ma determinato, ha reagito. Insieme ad alcuni amici presenti sulla scena, si è lanciato all’inseguimento del rapinatore, che ha provato a dileguarsi tra i vicoli del centro. La corsa si è conclusa poco dopo, all’altezza di piazza Trilussa, dove i carabinieri – allertati e pronti a intervenire – hanno bloccato e arrestato il fuggitivo.

Durante la perquisizione, i militari hanno trovato addosso al 21enne la refurtiva: la collanina d’oro, ancora intatta. Il gioiello è stato subito riconsegnato al legittimo proprietario.

Il giovane egiziano è stato portato in carcere con l’accusa di rapina. Intanto sono in corso le indagini per identificare il complice, che è riuscito a far perdere le proprie tracce.

