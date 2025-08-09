Trastevere, aggredito e rapinato in Piazza Trilussa: fermato uno dei presunti responsabili

Una serata in compagnia, in una delle piazze più frequentate della movida trasteverina, si è trasformata in un incubo per un giovane aggredito e rapinato in Piazza Trilussa.

Secondo la ricostruzione della Polizia di Stato, il ragazzo è stato preso di mira da un gruppo di quattro persone. Dopo essersi avvicinati con una scusa, tre di loro lo hanno accerchiato e spinto a terra nel tentativo di strappargli dal collo una catenina d’oro.

Il primo assalto non è riuscito, ma i rapinatori hanno subito tentato di sottrargli il marsupio. La vittima è riuscita a divincolarsi e a fuggire, ma è stata raggiunta poco dopo e colpita con una bottiglia di vetro e calci, fino a cedere il bottino.

Le indagini sono partite dalla denuncia del giovane, che ha fornito una descrizione dettagliata dei suoi aggressori. Fondamentali le immagini di videosorveglianza della piazza, che hanno ritratto in primo piano uno dei sospetti: un cittadino tunisino di 23 anni.

Una settimana dopo, gli agenti del Commissariato Trastevere lo hanno riconosciuto e fermato mentre camminava su Ponte Sisto. Gli ulteriori riscontri investigativi hanno confermato la corrispondenza tra il volto e l’abbigliamento del fermato e quello immortalato dalle telecamere durante l’aggressione.

Per il 23enne è scattato il fermo di indiziato di delitto per rapina aggravata in concorso, provvedimento poi convalidato dall’Autorità Giudiziaria. Proseguono le ricerche per individuare gli altri tre presunti complici.

