Trastevere, blitz dei Carabinieri contro la “mala movida”: arresti e denunce per spaccio di droga

Nel cuore pulsante della movida romana, tra Piazza Trilussa e Ponte Sisto, i Carabinieri della Stazione Roma Trastevere hanno svolto un’operazione straordinaria di controllo, mirata a contrastare la crescente diffusione del fenomeno della “mala movida”.

Questa operazione rientra in un’iniziativa più ampia voluta dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivisa dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, per garantire maggiore sicurezza nelle zone più frequentate di Roma, meta prediletta da giovani romani, turisti e studenti.

Nel corso dei controlli, i Carabinieri hanno arrestato un minorenne tunisino destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale per i Minorenni di Roma.

Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine, era stato arrestato a febbraio per lo stesso reato, mentre cedeva dosi di droga sempre a Ponte Sisto.

In questa occasione, il minorenne è stato trovato in possesso di hashish, suddiviso in dosi pronte per la vendita, motivo per cui è stato nuovamente denunciato alla Procura della Repubblica per i Minorenni.

Ma non finisce qui. Sempre a Ponte Sisto, in distinti interventi, i Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato due cittadini egiziani, di 21 e 25 anni, sorpresi in possesso di dosi di cocaina e hashish pronte per essere vendute. Durante il controllo, è stato trovato anche denaro contante, ritenuto provento di attività illecita, che ha confermato le accuse di spaccio.

