Trastevere, blitz della Polizia Locale nei sottopassaggi: rimossi 10 metri cubi di rifiuti e masserizie

Decoro e sicurezza tornano al centro dei sottopassaggi pedonali di Via Volpato, sotto la stazione ferroviaria di Roma Trastevere.

Questa mattina, la Polizia Locale di Roma Capitale ha completato l’ennesima operazione di ripristino degli spazi, spesso occupati da senza fissa dimora e trasformati in veri e propri ricettacoli di rifiuti.

L’intervento, coordinato dagli agenti del XII Gruppo Monteverde con il supporto del XI Gruppo Marconi, ha permesso di identificare 7 persone, tra cui 6 uomini e 1 donna, di cui tre italiani e quattro stranieri.

Solo un giovane di 24 anni ha accettato l’assistenza alloggiativa offerta sul posto dalla Sala Operativa Sociale di Roma Capitale.

Grazie alla collaborazione con Ama, presenti con personale e mezzi, sono stati rimossi circa 10 metri cubi di masserizie e rifiuti vari, restituendo ai cittadini un sottovia più pulito e fruibile.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.