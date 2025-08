Trastevere, dramma all’alba: uomo senza dimora trovato morto

Roma si sveglia con una tragedia silenziosa. Erano da poco passate le 7 di questa mattina, venerdì 1 agosto, quando una pattuglia della polizia locale in transito ha notato una figura immobile su una panchina di piazza Mastai, nel cuore di Trastevere. Pochi istanti per capire che non si trattava di un semplice dormiente, ma di un uomo ormai privo di vita.

Un altro senza dimora che muore in strada, tra l’indifferenza dei passanti e l’indulgenza dell’alba. L’uomo, sulla cinquantina, non aveva con sé documenti, ma da una prima ricostruzione potrebbe trattarsi di un cittadino di origine marocchina.

Sul suo corpo, secondo le prime informazioni, nessun segno di violenza evidente. La causa del decesso potrebbe essere un malore, ma sarà il medico legale a chiarirlo con certezza.

Nel frattempo, la piazza è stata delimitata e isolata, mentre si attendevano i rilievi e l’avvio delle indagini. Un altro volto invisibile della città che si spegne in silenzio, in uno dei quartieri più vivi e frequentati della Capitale.

