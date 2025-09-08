Trastevere, incidente sul lavoro: operaio muore dopo essere stato schiacciato da un muletto

Tragedia sul lavoro a Roma nel pomeriggio di lunedì 8 settembre. Un operaio ha perso la vita sulla banchina del Tevere, all’altezza di piazza Trilussa, dopo essere rimasto schiacciato da un muletto in un incidente che ha lasciato parecchio sgomento.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato Trastevere, che hanno isolato l’area e avviato le prime indagini.

Al momento, le autorità stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente, cercando di capire cosa abbia portato al tragico episodio.

