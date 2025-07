Trastevere: manifesto con divisa nazista e fascia di Israele su pensilina Atac. Rimosso

Un’immagine scioccante, provocatoria e carica di odio: una divisa nazista, con al braccio non la svastica, ma il simbolo di Israele. È il contenuto del manifesto apparso oggi, mercoledì 2 luglio, all’interno di una pensilina Atac in zona Trastevere, su uno spazio pubblicitario regolarmente in concessione.

La segnalazione è arrivata da alcuni cittadini in attesa del bus, che hanno immediatamente informato Atac. L’azienda, a sua volta, ha attivato il concessionario responsabile degli spazi pubblicitari, che ha rimosso il manifesto nel giro di poche ore.

“Il grave atto vandalico, che Atac stigmatizza con fermezza, sarà oggetto di denuncia da parte del concessionario che gestisce l’infrastruttura e lo spazio” – si legge in una nota dell’azienda.

Non è un caso isolato

L’episodio di Trastevere non è isolato. Manifesti simili sono comparsi anche in via Prenestina, dove sarebbe stato addirittura modificato un cartello stradale in “via Palestina”, nel tentativo di legare il gesto a una presunta protesta politica legata al conflitto in corso a Gaza.

Da ottobre 2023, in concomitanza con l’escalation militare tra Israele e Hamas, Roma è stata più volte teatro di episodi antisemiti e provocatori:

il 20 febbraio, scritte contro Israele a piazza Bologna;

ad aprile, adesivi antisemiti comparsi in zona Portonaccio, poco prima del derby Roma-Lazio;

a giugno, scritte offensive sul tempio ebraico Beth Shmuel.

