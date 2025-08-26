Trastevere, notte di caos in piazza Trilussa: rissa a bottigliate, tre arresti

Bastano pochi minuti per trasformare una delle piazze simbolo della movida romana in un ring improvvisato.

È quello che è accaduto a Trastevere, in piazza Trilussa, poco dopo le due di notte di ieri 25 agosto. Una lite tra due gruppi di ragazzi, nata per futili motivi, è presto degenerata in un lancio di bottiglie di vetro che ha seminato panico tra i presenti.

La chiamata al 112 ha immediatamente attivato la Sala Operativa della Questura di Roma, le cui telecamere di sorveglianza hanno ripreso in diretta l’escalation di violenza.

Le immagini hanno guidato gli agenti delle Volanti fino al cuore della piazza, dove i ragazzi coinvolti nella rissa avevano tentato di confondersi tra i tanti giovani che affollavano il luogo.

Gli agenti, arrivati in pochi istanti, sono riusciti a bloccare tre dei presunti protagonisti. Nonostante abbiano tentato di opporre resistenza e fomentare nuovamente la folla, i poliziotti li hanno riportati alla calma e condotti negli uffici della Sezione Volanti.

Per tutti è scattato l’arresto con le accuse di rissa e resistenza a pubblico ufficiale. Ma non è tutto: uno dei tre è stato trovato in possesso di cocaina e hashish, ed è stato anche denunciato per detenzione ai fini di spaccio.

Il giorno successivo i tre sono comparsi nelle aule di piazzale Clodio, dove la Procura ha chiesto – e ottenuto – la convalida degli arresti.

