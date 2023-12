Trastevere: Perde il controllo dello scooter e cade, morto 29enne

Tragico incidente avvenuto sul lungotevere nella zona di Trastevere, dove un ragazzo di ventinove anni, romano, è morto sul colpo dopo essere caduto dal suo scooter.

Sono state le pattuglie del XIII gruppo Aurelio della polizia locale di Roma Capitale a intervenire intorno alle 3:00 del 24 dicembre 2023 sul lungotevere degli Alberteschi, altezza Ponte Palatino, per i rilievi di un incidente stradale con esito mortale in cui è deceduto un uomo di 29 anni.

Attualmente le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. Trasportato con urgenza dall’ambulanza del 118 al San Camillo, è deceduto subito dopo il trasporto in ospedale. Al momento non risultano ulteriori veicoli coinvolti.