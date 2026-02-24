Trastevere, pirata della strada col van NCC: ubriaco travolge un 79enne e scappa

Ha travolto un motociclista di 79 anni e, invece di fermarsi a prestare soccorso, ha premuto sull’acceleratore nel tentativo di far perdere le proprie tracce tra le strade del rione.

È finita dopo pochi minuti la fuga di un autista NCC di 45 anni, intercettato e denunciato dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale dopo un drammatico incidente in Viale Trastevere.

Lo schianto a due passi da Porta Portese

I fatti si sono consumati intorno alle 15:00 di domenica 22 febbraio, all’altezza dell’incrocio con via Federico Rosazza.

L’uomo, alla guida di un van adibito al noleggio con conducente, si è scontrato violentemente con un motoveicolo.

L’impatto ha sbalzato dalla sella il conducente del mezzo a due ruote, un cittadino romano di 79 anni, rimasto ferito sull’asfalto.

Mentre alcuni passanti si precipitavano a soccorrere l’anziano, il conducente del van ha scelto la via della fuga, sfrecciando via tra i turisti e i banchi del vicino mercato di Porta Portese.

L’inseguimento e il test etilometrico

La segnalazione dei testimoni è arrivata immediata a una pattuglia del XII Gruppo Monteverde, già impegnata nei controlli per il mercato domenicale.

Gli agenti, dopo aver allertato il 118 per il ferito, si sono messi sulle tracce del veicolo.

Grazie a una manovra tempestiva, i caschi bianchi sono riusciti a individuare e bloccare il van a breve distanza dal luogo dell’impatto.

Una volta fermato, il 45enne è apparso in evidente stato di alterazione. Sottoposto ai test etilometrici di rito, i risultati hanno confermato i sospetti degli agenti: l’uomo guidava con un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito.

Denuncia e ritiro della patente

Per l’autista è scattata immediatamente la denuncia per guida in stato di ebbrezza e per fuga con omissione di soccorso.

La patente è stata ritirata per la successiva sospensione, mentre il mezzo è stato posto sotto sequestro e affidato alla società di noleggio proprietaria del veicolo.

Il 79enne, soccorso dal personale sanitario, è stato trasportato in ospedale: le sue condizioni sono monitorate, ma non risulterebbe in pericolo di vita.

