Trastevere, Ponte Milvio, Pigneto: maxi operazione della Polizia Locale nella movida

Le notti romane accese dalla movida si sono ritrovate sotto la lente d’ingrandimento della Polizia Locale. In un weekend di controlli a tappeto, da Trastevere ai Parioli, passando per Ponte Milvio e il Pigneto, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno effettuato oltre 400 ispezioni nei locali più frequentati della città, accertando più di 1300 violazioni al Codice della Strada.

L’operazione, pianificata per garantire sicurezza e decoro nei principali quadranti della movida capitolina, ha visto impiegate decine di pattuglie fino a tarda notte. I numeri parlano chiaro: 60 infrazioni accertate nei locali pubblici, tra somministrazioni non autorizzate, occupazioni abusive di suolo pubblico e minimarket aperti oltre l’orario consentito.

In via Masi a Trastevere, a pochi passi dalla scalinata di via Goffredo Mameli, gli agenti sono intervenuti per un assembramento di centinaia di ragazzi, che con musica, cori e alcolici alla mano disturbavano la quiete del quartiere. Diverse le sanzioni comminate per il consumo di bevande alcoliche su strada, violazione tra le più ricorrenti nella movida romana.

Ma i controlli non si sono limitati solo alla somministrazione di alcol e al rispetto degli orari di apertura: nel mirino anche gli ambulanti abusivi, con oltre 2mila articoli sequestrati per vendita illegale su suolo pubblico.

Imponente anche il sequestro legato agli eventi del Pride: quasi 8mila bevande vendute senza alcuna autorizzazione sono state ritirate dal commercio.

L’impegno della Polizia Locale è stato capillare, con un focus particolare sulle condotte pericolose alla guida: oltre 1300 le sanzioni per violazioni stradali, tra parcheggi selvaggi, guida in stato di alterazione e mancato rispetto delle regole del codice della strada.

