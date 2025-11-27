Trastevere, ruba le bici a una nota attrice americana: 37enne fermato dopo la colluttazione con i Carabinieri

Una fuga goffa, due biciclette strette tra le mani e lo sguardo fisso dritto avanti, come per scappare da qualcosa — o da qualcuno.

È così che i Carabinieri della Stazione di Roma Bravetta, durante un normale pattugliamento in via Giovanni da Castel Bolognese, nei pressi di Trastevere, si sono accorti di un uomo che si allontanava in tutta fretta da un’abitazione.

I militari si sono avvicinati per un controllo, ma l’uomo, lungi dal collaborare, ha deciso di reagire con violenza: si è rifiutato di fornire le generalità e ha iniziato a spingere e colpire i Carabinieri con calci e pugni, tentando in ogni modo di divincolarsi.

Nel concitato intervento, è arrivata anche una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Roma per fornire supporto: l’uomo, ormai fuori controllo, ha danneggiato l’auto di servizio, aumentando ulteriormente la sua posizione giudiziaria.

Le due biciclette che stava trasportando, poi risultate rubate, sono state recuperate e restituite alla legittima proprietaria: una nota attrice statunitense residente nella zona, che ha ringraziato i militari per il tempestivo intervento.

Il responsabile, un 37enne marocchino già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con le accuse di furto in abitazione, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

L’arresto è stato convalidato e per lui è stata disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

