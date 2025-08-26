Trastevere, tram in fiamme sulla linea 8: paura a piazza Ippolito Nievo

Attimi di paura oggi pomeriggio a Trastevere, dove un tram della linea 8 ha improvvisamente preso fuoco in piazza Ippolito Nievo.

Le fiamme sono divampate dal convoglio mentre era in transito, costringendo i passeggeri e i presenti a guardare con apprensione la scena.

Sul posto sono arrivate in pochi minuti le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, XII Gruppo Monteverde, che hanno immediatamente messo in sicurezza l’area e deviato il traffico per consentire l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Fortunatamente non si registrano feriti: secondo le prime informazioni, l’incendio sarebbe stato causato da un guasto tecnico.

Per permettere le operazioni di spegnimento, gli agenti della Polizia Locale hanno chiuso un tratto della corsia preferenziale compreso tra via Aurelio Saffi e il civico 25 di piazza Ippolito Nievo, in entrambe le direzioni.

Il pronto intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco ha evitato il peggio, ma resta la paura per un episodio che ha paralizzato, anche se solo temporaneamente, una delle linee più frequentate del trasporto capitolino.

