Trastevere, venditore abusivo reagisce ai controlli aggredendo un agente: arrestato

Nella giornata di ieri 1 novembre, durante i controlli anti-abusivismo commerciale nella zona di Trastevere, gli agenti del I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale hanno fermato un uomo di 35 anni, originario del Mali, sorpreso a vendere articoli di elettronica e telefonia lungo viale Trastevere.

La merce, esposta su un telo steso a terra, includeva accessori vari, senza alcuna autorizzazione alla vendita.

Al momento dell’identificazione, l’uomo ha tentato una breve fuga, tornando poi sul posto per cercare di recuperare la merce già sequestrata.

In un gesto improvviso, il venditore ha aggredito uno degli agenti, rendendo necessario l’intervento immediato della pattuglia per immobilizzarlo.

Nonostante i ripetuti comportamenti aggressivi e un nuovo tentativo di allontanarsi, l’uomo è stato definitivamente bloccato e arrestato.

Ora, il 35enne è sotto accusa per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che per il rifiuto di fornire le proprie generalità. Sarà sottoposto a processo e dovrà rispondere davanti all’Autorità Giudiziaria per i reati contestati.

