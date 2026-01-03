Travertino Romano, a Guidonia scatta il piano per il rilancio: approvato il Protocollo d’Intesa

Il Travertino Romano non è solo una pietra, è il motore economico e l’anima storica di Guidonia.

Per garantirne il futuro, l’amministrazione comunale ha approvato un documento programmatico che mette ordine nel settore estrattivo, superando la logica delle emergenze per passare a una gestione strutturale e sostenibile.

I tre pilastri della riforma

Il Protocollo d’Intesa non è una semplice dichiarazione di intenti, ma un’agenda operativa che si muove su tre binari paralleli:

Urbanistica su misura: Sarà predisposto uno strumento attuativo specifico per il bacino estrattivo. L’obiettivo è armonizzare la trasformazione del territorio con le normative regionali, evitando interventi frammentari.

Nuove regole per le cave: Amministrazione e operatori lavoreranno insieme a un nuovo Regolamento comunale. Verranno definiti criteri chiari e procedure certe per le autorizzazioni, sia per la ricerca di nuovi materiali che per la coltivazione vera e propria delle cave esistenti.

Cultura e formazione: Il Travertino diventerà protagonista di seminari, corsi professionali e pubblicazioni scientifiche. L’idea è quella di promuovere il “marchio” romano nel mondo, rafforzandone il valore aggiunto anche attraverso la ricerca.

Un tavolo tecnico per il futuro

Il Sindaco Mauro Lombardo ha sottolineato la natura partecipativa del provvedimento: «L’obiettivo è quello di predisporre atti condivisi e in linea con le esigenze di tutela ambientale e paesaggistica». Per farlo, verrà istituito un tavolo tecnico permanente, dove le competenze degli uffici comunali e l’esperienza degli imprenditori del comparto potranno confrontarsi quotidianamente.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.