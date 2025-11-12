Tre Aperilibri nel Teatro della scuola Pezzani a Centocelle

Lunedì 24 novembre 2025 alle ore 16,30 nel Teatro della Scuola Pubblica EIementare Renzo Pezzani (I.C. Artemisia Gentileschi) in piazza dei Mirti 31 a Centocelle, promosso da Planet Solidarietà A.P.S. Onlus e dall’Associazione Periferie. s

Si terrà la presentazione di tre Aperilibri:

– “Dal verso al libro”

– “La Musa dialettale”

– “Parva venena”

I tre libri (editi da Cofine), brevemente illustrati da Anna Maria Curci, Vincenzo Luciani e Maurizio Rossi, saranno offerti ai partecipanti all’incontro che potranno potranno così seguire la lettura di alcuni testi poetici.

