Tre Aperilibri nel Teatro della scuola Pezzani a Centocelle
L’incontro di lunedì 24 novembre 2025 alle ore 16,30 è promosso da Planet Solidarietà A.P.S. Onlus e dall’Associazione Periferie
Lunedì 24 novembre 2025 alle ore 16,30 nel Teatro della Scuola Pubblica EIementare Renzo Pezzani (I.C. Artemisia Gentileschi) in piazza dei Mirti 31 a Centocelle, promosso da Planet Solidarietà A.P.S. Onlus e dall’Associazione Periferie. s
Si terrà la presentazione di tre Aperilibri:
– “Dal verso al libro”
– “La Musa dialettale”
– “Parva venena”
I tre libri (editi da Cofine), brevemente illustrati da Anna Maria Curci, Vincenzo Luciani e Maurizio Rossi, saranno offerti ai partecipanti all’incontro che potranno potranno così seguire la lettura di alcuni testi poetici.
