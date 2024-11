Tre eventi inediti nel IV Municipio

Questa settimana il IV Municipio si tinge di cultura e divertimento, con oltre 10 eventi organizzati per tutti i gusti. Come annunciano il presidente del Municipio, Massimiliano Umberti, e l’assessore alla Cultura, Maurizio Rossi, non mancheranno occasioni speciali per vivere il territorio e scoprire nuove iniziative. Tra gli appuntamenti più interessanti, spiccano tre eventi inediti:

Sabato 23 novembre – Concerto dei “CIAO RINO” per il 25° anniversario

Appuntamento imperdibile alle 17:30 presso la Biblioteca Vaccheria Nardi, dove per celebrare il 25° anniversario della band, i “CIAO RINO” terranno un concerto speciale. Un’occasione unica per rivivere la magia della musica di Rino Gaetano con una performance che renderà omaggio all’artista e alla sua inconfondibile carriera.

Domenica 24 novembre – Sfilata di auto d’epoca

Dalle 10:30 alle 13:30, le auto d’epoca sfileranno per le strade del IV Municipio, con partenza da Via Comte, adiacente l’area mercato di Casal de’ Pazzi, e arrivo in Via Spellanzon. Un evento che farà rivivere la storia delle quattro ruote, con mezzi vintage che incanteranno gli appassionati di motori e non solo.

Domenica 24 novembre – Prima edizione della “ORIZZONTE EUROPA RUN”

Sempre domenica 24 novembre, alle 11:00, prenderà il via la prima edizione della corsa podistica “ORIZZONTE EUROPA RUN” nei dintorni del palazzo BNL BNP PARIBAS, con un’importante iniziativa a scopo benefico: la raccolta fondi per Telethon. Un modo attivo e sano di contribuire alla ricerca scientifica, correndo insieme per una buona causa.