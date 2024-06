Tre persone salvate da un incendio in barca al largo di Ardea

Tre persone sono state salvate nel pomeriggio di giovedì 20 giugno da un incendio in mare avvenuto a circa un miglio al largo tra Ardea e Tor San Lorenzo.

L’operazione di soccorso è stata coordinata dalla Capitaneria di porto di Roma Fiumicino.

L’incidente:

Le tre persone, tutte anziane, si trovavano a bordo di un’imbarcazione quando questa ha preso fuoco per cause ancora da accertare.

I tre sono riusciti a salire su una zatterina di salvataggio e sono stati poi soccorsi da un motoscafo della Guardia Costiera di Anzio.

I soccorsi:

Una volta a terra, i tre sono stati affidati al 118 e trasportati in ospedale per accertamenti. Le loro condizioni non sono gravi.

Le indagini:

Sul posto sono intervenute altre due unità della Capitaneria di Roma per monitorare l’incendio e la deriva della barca.

Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento.

I tre membri dell’equipaggio:

I tre membri dell’equipaggio dell’imbarcazione, partita da Nettuno e diretta a Fiumicino, sono stati tutti ricoverati in ospedale ad Anzio per accertamenti sanitari.

