Treni, al via lo sciopero di 8 ore dopo l’aggressione al capotreno a Genova

Dalle ore 9:01 alle 16:59 di oggi è stato indetto uno sciopero nazionale del personale ferroviario viaggiante di Trenitalia, Italo, Trenord e Trenitalia Tper. Promossa dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti, la protesta punta a denunciare l’escalation di violenza contro il personale a bordo, culminata con l’aggressione a un capotreno a Genova.

La richiesta? Maggiore sicurezza per chi lavora quotidianamente sui treni e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica su questo tema urgente.

Situazione critica nelle principali stazioni e numerosi treni cancellati:

Sin dai primi minuti dell’agitazione, il traffico ferroviario ha subito pesanti disagi: decine di treni sono stati cancellati o registrano ritardi significativi, alcuni anche di 60 minuti.

Alla stazione Termini di Roma la situazione è tra le più difficili: numerosi treni regionali, Intercity e ad alta velocità risultano cancellati o in ritardo. Sospesi anche diversi collegamenti verso Milano, tra cui i viaggi Italo delle 8:50, 9:50 e 10:05, aumentando le difficoltà per i viaggiatori.

A Tiburtina, altra stazione cruciale per i pendolari, la situazione non è meno complessa. Anche molte corse per l’aeroporto di Fiumicino sono state annullate. Come alternativa è stato proposto il Leonardo Express da Termini, ma anch’esso soffre di ritardi e cancellazioni.

Impatto dello sciopero: lunghe percorrenze e regionali in difficoltà

L’agitazione coinvolge il personale di bordo sia dei treni a lunga percorrenza, come Frecce e Intercity, sia dei treni regionali, causando effetti a catena su quasi tutte le linee ferroviarie. Trenitalia ha specificato che potrebbero verificarsi modifiche ai servizi anche oltre la conclusione dello sciopero.

I passeggeri che rinunciano al viaggio possono richiedere il rimborso: per Intercity e Frecce è possibile entro l’orario di partenza prenotato, mentre per i regionali solo fino alla mezzanotte del giorno precedente.

È inoltre possibile riprogrammare il viaggio “a condizioni di trasporto simili, non appena possibile”, compatibilmente con la disponibilità dei posti. Trenitalia ha attivato un centro assistenza gratuito al numero 800 89 20 21 per supportare i viaggiatori.

Lombardia: variazioni e cancellazioni anche per i pendolari

Trenord avvisa che anche i treni regionali, suburbani e il servizio aeroportuale in Lombardia potrebbero subire modifiche. Le fasce di garanzia – dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00 – non saranno interessate dallo sciopero.

I treni partiti prima delle 9:00 e con arrivo previsto entro le 10:00 giungeranno a destinazione. Per i pendolari, questo sciopero potrebbe quindi avere un impatto più contenuto rispetto ad altre fasce della giornata.

Trenitalia garantisce i servizi minimi nelle fasce di maggiore affluenza:

Per i treni regionali, Trenitalia ha garantito i servizi essenziali nelle ore di punta, ossia dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00.

I treni già in viaggio al momento dell’inizio dello sciopero proseguiranno fino alla fermata successiva raggiungibile entro un’ora, ma oltre questo limite potrebbero essere sospesi prima della destinazione finale.

Sciopero per la sicurezza: una richiesta di attenzione e protezione

L’aggressione al capotreno di Genova è solo l’ultimo di una serie di episodi di violenza che ha colpito il personale ferroviario, spingendo i sindacati a una presa di posizione forte.

Lo sciopero di oggi è una richiesta di sicurezza per il personale e i passeggeri, un grido d’allarme per fermare l’ondata di aggressioni e assicurare un ambiente di lavoro più sicuro.

Verso nuovi scioperi: venerdì 8 novembre altra giornata di protesta

Oggi potrebbe essere solo un’anticipazione delle difficoltà che venerdì vedranno coinvolto tutto il trasporto pubblico in un nuovo sciopero, stavolta senza fasce di garanzia.

La mobilitazione metterà in forte difficoltà i trasporti, con una disponibilità di servizi minimi fortemente ridotta.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙