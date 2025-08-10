Trevignano, tragedia al lago di Bracciano: muore 44enne durante un bagno

Pomeriggio drammatico sulle sponde del lago di Bracciano, dove un uomo di 44 anni, Mark Stephen Basada, ha perso la vita mentre faceva il bagno.

L’episodio è avvenuto ieri, sabato 9 agosto, intorno alle 18:30, all’altezza di via della Rena.

Il malore in acqua

Secondo le prime ricostruzioni, il 44enne romano stava trascorrendo una giornata al lago insieme alla famiglia quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso i sensi mentre nuotava.

Soccorsi inutili

Immediatamente sono scattati i soccorsi: il personale del 118 ha tentato disperatamente di rianimarlo, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Accertamenti in corso

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Trevignano, che stanno svolgendo accertamenti per chiarire l’esatta dinamica della tragedia.

Precedenti episodi

Non è la prima volta che il lago di Bracciano è teatro di simili incidenti. Nel 2023 un 30enne di origini cinesi, residente a Roma, era annegato nello stesso specchio d’acqua davanti agli occhi degli amici durante un bagno.

