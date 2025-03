Tricopigmentazione: cos’è, quanto costa e le differenze con il trapianto di capelli

Prendersi cura dei propri capelli è diventato sempre più importante, soprattutto quando si notano un diradamento o alcune zone più scoperte che possono far sentire meno a proprio agio. In questi casi, l’idea di sottoporsi a un intervento chirurgico come il trapianto può risultare impegnativa, sia in termini di costi sia per i tempi di ripresa. Per chi è alla ricerca di un’alternativa meno invasiva e desidera ritrovare sicurezza nel proprio aspetto, la tricopigmentazione rappresenta una soluzione interessante, in grado di creare l’effetto di una chioma più densa senza dover ricorrere ad altri interventi. Ma di cosa si tratta nello specifico? Quanto può costare e in che modo differisce da un trapianto di capelli?

Cos’è la tricopigmentazione

La tricopigmentazione è una procedura che punta a riprodurre la presenza di capelli nelle zone in cui sono diradati o completamente assenti. Si lavora con pigmenti specifici, scelti per adattarsi alla tonalità naturale, così da ottenere un effetto realistico. In pratica, questi pigmenti vengono depositati appena sotto lo strato superficiale del cuoio capelluto, disegnando minuscoli punti che richiamano la forma dei follicoli.

Chi opta per la tricopigmentazione a Bologna, Milano, Firenze, Torino o a Roma in via Oderisi da Gubbio 13, o in altre località si rivolge a professionisti muniti di pigmenti testati per garantire stabilità di colore nel tempo. L’effetto finale può ricordare una rasatura molto curata o un riempimento che rende meno visibili le aree con poca copertura. Tra i principali vantaggi c’è la natura non chirurgica di questo trattamento, che risulta più agevole sul piano del recupero: spesso si può tornare alla vita di tutti i giorni con un minimo di precauzioni, senza dover affrontare lunghi periodi di convalescenza.

Un punto di forza della tricopigmentazione è la possibilità di personalizzare l’effetto: ci si può orientare verso un look rasato e uniforme oppure preferire un disegno più sfumato, che copra solo determinati punti deboli della chioma.

Alcuni, inoltre, amano l’idea di cambiare colore ai capelli con leggeri ritocchi e sfumature diverse a seconda del momento, assecondando i gusti personali. In linea generale, la durata dei pigmenti oscilla da alcuni mesi a qualche anno e questo permette di intervenire di nuovo in un secondo momento, magari per rinforzare il colore, a seconda dell’effetto desiderato.

Quali sono i costi per la tricopigmentazione

Quando si parla di tricopigmentazione, i costi possono variare. Alcuni centri propongono pacchetti più economici, utili per coprire zone limitate, mentre altri si specializzano in soluzioni più estese, con tariffe più elevate.

È difficile stabilire a priori un prezzo fisso, perché ogni caso è diverso: l’estensione della zona da trattare, il numero di sedute richieste e la qualità dei pigmenti influiranno sull’importo finale. In linea di massima, si può partire da alcune centinaia di euro e arrivare a qualche migliaio, soprattutto se si desidera un lavoro molto accurato o completo.

Le differenze con il trapianto di capelli

La distinzione principale tra tricopigmentazione e trapianto è la natura stessa dei due metodi. Il trapianto di capelli è un’operazione chirurgica a tutti gli effetti, in cui vengono prelevati bulbi piliferi da una zona donatrice, di solito la nuca, per poi innestarli dove c’è carenza. Una volta concluso il periodo di guarigione, se l’intervento ha avuto esito positivo, i capelli ricominciano a crescere in modo naturale.

La tricopigmentazione, invece, non genera nuovi bulbi piliferi, ma copre le zone vuote con un gioco di colori. Non è un percorso chirurgico e, quindi, non impone cicatrici o un recupero prolungato. Per chi non se la sente di sottoporsi a un’operazione più impegnativa, questo trattamento rappresenta una buona soluzione.

Chi ha diradamenti leggeri o desidera nascondere cicatrici sul cuoio capelluto potrebbe trovare nella tricopigmentazione una scelta ideale. In generale, è indicata per chi cerca risultati veloci, personalizzabili e con un costo mediamente più basso rispetto a un trapianto.

