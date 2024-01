Trionfale: Agguato davanti l’ufficio postale, coppia rapinata di 29mila euro

Una banda di malviventi che aveva già pianificato tutto, sapendo con esattezza quando e dove colpire. Nel mirino dei ladri muniti di motocicletta sono finiti marito e moglie, che stavano andando a depositare 80mila euro negli uffici postali Belsito alla Camilluccia. Aggrediti e picchiati i malviventi non sono però riusciti appieno nel loro obiettivo. Dopo aver fermato un 63enne, i poliziotti hanno recuperato 50mila euro, con i complici scappati con un bottino di 29mila. L’assalto la scorsa mattina davanti all’ufficio postale di Roma Nord.

Sono stati gli agenti del XI distretto San Paolo di polizia, in servizio in borghese, transitando davanti all’ufficio di via Sappada, a notare la banda – con caschi da motociclista e mascherine chirurgiche – che circondava i due malcapitati, entrambi cittadini dello Sri Lanka di 35 e 34 anni, che chiedevano aiuto.

I poliziotti hanno visto subito che era in corso una rapina poiché dalle mani dei presenti sono scivolate delle mazzette di denaro. Da qui l’intervento con gli agenti riusciti a fermare e arrestate un 63enne, mentre gli altri due si sono dati alla fuga su alcuni scooter.

Ferita la 35enne a una mano, è stata affidata alle cure del personale del 118 e trasportata in codice giallo all’ospedale San Filippo Neri con una prognosi di dieci giorni. Poco dopo, davanti alle poste, con il supporto degli operatori della polizia scientifica, sono stati sequestrati un casco, una mascherina, un taglierino, una busta di plastica utilizzata per il trasporto dei contanti e il portafoglio della vittima che le è stato poi restituito poco dopo.

Sul posto sono stati trovati e restituiti al legittimo proprietario anche 50mila euro poiché, nella colluttazione con i malcapitati, i centauri erano riusciti ad asportare solo 29mila euro dei 79mila inizialmente in possesso delle vittime.