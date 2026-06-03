Tromba d’aria su Roma Nord-Est, sessanta alberi crollati. Gualtieri: «Raffiche oltre i 100 chilometri orari»

Pochi minuti di furia cieca sono bastati per trasformare una grigia mattinata di pioggia in uno scenario da catastrofe naturale.

Alberi monumentali sradicati dal suolo e scaraventati sulle auto in sosta, rami monumentali a sbarrare le carreggiate, semafori abbattuti e coperture di edifici commerciali letteralmente strappate via.

Il quadrante nord-est della Capitale si è svegliato oggi, mercoledì 3 giugno, sotto l’effetto devastante di una violenta tromba d’aria che ha investito in pieno i quartieri di Prati Fiscali, Conca d’Oro e Montesacro, paralizzando la vita di decine di migliaia di residenti.

Un fenomeno tanto improvviso quanto distruttivo. A fare il punto sul disastro, a margine del primo congresso nazionale della Uil Fp, è stato il sindaco Roberto Gualtieri: «Ci siamo trovati di fronte a un evento meteorologico del tutto eccezionale. Era stata diramata dalla Protezione Civile un’allerta gialla, ma quanto accaduto nelle prime ore di stamattina ha avuto caratteristiche di intensità nettamente superiori rispetto alle previsioni dei modelli».

Raffiche oltre i 100 chilometri orari: la mappa dei crolli

Secondo i dati registrati dalle stazioni meteorologiche della rete regionale, i venti di sbarramento hanno sfiorato i 90 km/h nei punti di rilevamento standard, ma i tecnici confermano che nel cuore del vortice d’aria, tra Conca d’Oro e il Tufello, le raffiche hanno abbondantemente superato i 100 chilometri orari.

Il bilancio provvisorio del Servizio Giardini fotografa il crollo di almeno sessanta alberi di alto fusto, caduti come birilli su strade e cortili privati.

Le situazioni più critiche si sono registrate in via Val Pellice, via Salviuzzi, piazza Casimiri, via Alfredo Catalani, via Val Melaina, via del Forte Antenne e nell’area del Foro Italico.

Binari della ferrovia e arterie stradali sono stati liberati a fatica: una delle emergenze più complesse ha riguardato la rampa di accesso alla Tangenziale Est e via della Moschea, rimaste sbarrate per ore dai tronchi, mentre in via Prato della Signora le squadre d’emergenza hanno dovuto lavorare con le motoseghe fino al pomeriggio per riaprire i varchi di sicurezza.

Mercato scoperchiato e distributori di benzina distrutti

Oltre alla strage di alberi, la tromba d’aria ha ferito gravemente le infrastrutture commerciali del quartiere. La furia del vento ha letteralmente scoperchiato il tetto del mercato rionale di Conca d’Oro, sollevando le lamiere della copertura e scaraventandole a decine di metri di distanza.

Paura anche in una stazione di servizio della zona, dove un grosso albero è piombato sulla pensilina dei distributori di carburante, fortunatamente senza innescare incendi.

Nonostante i tetti volati e le auto schiacciate, il miracolo della giornata è che sul fronte dei feriti il bilancio sia rimasto contenuto: si registrano solo alcuni cittadini contusi in modo lieve, ma nessun ferito grave o in pericolo di vita.

Macchina dei soccorsi a pieno regime

Fin dall’alba è scattato il piano d’emergenza coordinato dal Campidoglio che ha visto operare in sinergia i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia Locale, il Servizio Giardini, la Protezione Civile e le squadre tecniche del Municipio, supportate dai camion di Ama per la raccolta immediata dei detriti stradali.

I Vigili del Fuoco hanno completato oltre ottanta interventi di soccorso tecnico urgente in poche ore, mentre la Protezione Civile ha schierato sul campo sette squadre di volontari per assistere la popolazione e monitorare i cornicioni pericolanti.

«Tutte le strutture coinvolte stanno lavorando senza sosta per riportare la situazione alla normalità nel minor tempo possibile», ha assicurato il sindaco Gualtieri. Una mattinata da incubo che ha ricordato dolorosamente a tutta la città quanto Roma sia ormai diventata vulnerabile e fragile di fronte agli effetti dei cambiamenti climatici, capaci di scatenare eventi meteo tropicali in grado di devastare interi quartieri nel giro di un quarto d’ora.

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