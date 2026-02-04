Truffa delle monete, derubata un’anziana: arrestati due uomini dopo una corsa folle

Tutto è iniziato nel primo pomeriggio di ieri, martedì 3 febbraio 2026, quando una Fiat Panda a noleggio ha attirato l’attenzione degli agenti nei pressi di Colli Albani.

A bordo c’erano due volti già noti alle forze dell’ordine. Un dettaglio che ha spinto i poliziotti a seguire l’auto a distanza, senza perdere di vista i movimenti dei due uomini.

Una decisione rivelatasi decisiva. Pochi minuti dopo, infatti, gli agenti hanno assistito in diretta alla messa in atto di un furto studiato nei minimi dettagli, uno di quei raggiri che prendono di mira le persone più fragili.

Arrivati in via Mario Rigamonti, i due — un uomo di 36 anni e uno di 58 — hanno individuato la vittima: una donna di 82 anni, appena uscita dal supermercato e intenta a sistemare la spesa in auto.

Mentre il più giovane restava alla guida con il motore acceso, il 58enne è sceso dalla Panda e si è avvicinato all’anziana con fare cortese, avvertendola che le erano cadute alcune monete a terra.

Il cosiddetto “trucco delle monete” ha funzionato per pochi istanti. Quando la donna si è chinata per controllare, il malvivente ha approfittato del momento di distrazione per sottrarle la borsa dall’abitacolo, per poi risalire rapidamente in auto e darsi alla fuga.

A quel punto, però, i poliziotti sono intervenuti intimando l’alt. È stato l’inizio di una fuga folle attraverso la città.

La Panda ha speronato la volante e ha imboccato una corsa disperata che ha attraversato diversi quartieri di Roma: Eur, Ostiense, Montespaccato e Aurelio.

Durante l’inseguimento, i due hanno messo in atto manovre estremamente pericolose, tentando più volte di mandare fuori strada le auto della polizia.

Nel tentativo di alleggerire il bottino e forse di cancellare le prove, si sono anche liberati della borsa della donna, lanciandola dal finestrino. L’oggetto è stato successivamente recuperato da un cittadino e restituito.

La corsa si è conclusa in via degli Estensi, dove i poliziotti sono riusciti a bloccare la Panda e ad arrestare i due occupanti, mettendo fine a un inseguimento ad alto rischio.

Il bilancio giudiziario per i due è pesantissimo. Dovranno rispondere di rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Ma non solo.

Per il 58enne alla guida si è aggiunta anche l’accusa di evasione: l’uomo, infatti, avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari per precedenti reati legati all’utilizzo di carte di credito rubate.

