Truffa immobiliare, diventa estorsione: 50enne costretto a pagare mille euro per un appartamento inesistente

Un affitto online che si trasforma in un incubo. È quanto accaduto a un 50enne di Ciampino, rimasto vittima di una truffa diventata presto estorsione.

Tutto ha avuto inizio nei primi giorni di agosto: l’uomo paga 200 euro per un appartamento a Roma, trovato tramite un annuncio sul web, ma le chiavi non arrivano e il contatto con il presunto proprietario si interrompe bruscamente.

In cerca di aiuto, il 9 agosto si rivolge a due conoscenti, che si offrono di mediare. Ma invece di risolvere il problema, i due iniziano a minacciarlo e a chiedere sempre più denaro: prima 200 euro, poi 1.000 euro, da versare a rate.

La vittima, spaventata, consegna una prima tranche di 50 euro, ma sotto minacce telefoniche e dirette è costretta a pagare la cifra rimanente. È allora che decide di rivolgersi ai Carabinieri della Tenenza di Ciampino, denunciando l’accaduto.

I militari, insieme al Nucleo Operativo e Radiomobile di Castel Gandolfo, organizzano un servizio di osservazione e lo scorso 21 agosto attendono i due estorsori presso un bar sulla Via Nettunense di Marino. Colti in flagrante mentre incassano il denaro, gli uomini vengono immediatamente arrestati.

Durante le perquisizioni, oltre al denaro recuperato, i carabinieri rinvengono un bastone in legno nascosto in auto, presumibilmente destinato a intimidire la vittima. I due arrestati sono stati poi tradotti alla Casa Circondariale di Velletri, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la convalida.

