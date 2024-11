Truffatore in trasferta bloccato alla stazione di Roma Termini: recuperata refurtiva da 300mila euro

Aveva organizzato una vera e propria “operazione in trasferta” per mettere a segno le sue truffe, ma il piano è stato smascherato e l’uomo è finito in manette.

Un 46enne napoletano, sospettato di aver raggirato un’anziana donna padovana, è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato alla stazione di Roma Termini con un bottino di monili in oro, gioielli e orologi dal valore di 300mila euro, oltre a 200 euro in contanti.

Le tracce lasciate dopo il colpo:

Le ricerche sono scattate dopo una segnalazione della Squadra Mobile di Padova, che aveva ricostruito il percorso del truffatore grazie alle immagini delle telecamere. Ripreso mentre lasciava il luogo del delitto, l’uomo aveva preso un taxi fino alla stazione ferroviaria di Venezia Mestre, da dove era salito su un treno diretto a Napoli.

Il fermo a Roma Termini:

L’uomo, però, non è riuscito a svanire nel nulla. Gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria della Sottosezione Polfer di Roma Termini, riconoscendo le sue fattezze dai fotogrammi inviati dai colleghi di Padova, lo hanno fermato per un controllo.

Nonostante il tentativo di depistare gli agenti dichiarando di essere salito a Firenze, il suo biglietto di viaggio lo ha subito smascherato: era partito da Venezia.

Refurtiva recuperata:

La perquisizione ha confermato i sospetti: nello zaino che portava con sé, gli agenti hanno trovato l’intera refurtiva, che includeva gioielli e orologi di grande valore.

L’arresto:

Il truffatore è stato immediatamente portato presso gli uffici di polizia per ulteriori accertamenti e posto in stato di arresto con l’accusa di truffa aggravata.

Grazie alla sinergia tra le forze dell’ordine di Padova e Roma, la refurtiva tornerà presto nelle mani della vittima, che aveva denunciato il furto.

