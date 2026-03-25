Trullo, “centrale dei ricambi” scoperta nei locali ATER: sequestrati oltre 100 fari di Smart e 500

Proseguono senza sosta le operazioni di vigilanza e recupero della legalità nei quartieri di Roma, a cura della Polizia Locale di Roma Capitale, con interventi mirati a garantire sicurezza e decoro urbano.

Tra le attività più recenti rientrano i controlli negli immobili di edilizia residenziale pubblica, a tutela del patrimonio comunale e contro fenomeni di degrado e illegalità.

Nei giorni scorsi, gli agenti del Reparto NAE (Nucleo Assistenza Emarginati) dell’XI Gruppo Marconi hanno effettuato verifiche in alcuni stabili di proprietà ATER nella zona del Trullo.

Durante l’ispezione di un edificio in via Colle Val d’Elsa, gli agenti hanno scoperto all’interno di un locale condominiale una vera e propria centrale di stoccaggio e smercio di componenti automobilistiche di provenienza furtiva. Tra il materiale sequestrato figurano parti di carrozzeria e oltre 100 gruppi ottici, principalmente destinati a Smart e Fiat 500.

Il locale conteneva inoltre arnesi da scasso e un bilancino di precisione, elementi che suggeriscono un utilizzo continuativo dello spazio per attività illecite organizzate. Al termine dell’operazione, il locale è stato liberato e restituito all’ATER, mentre tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro.

Le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità e smantellare completamente la rete criminale collegata a questa attività.

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